Natale in casa Cupiello 2024 è in diretta o registrato lo spettacolo con Vincenzo Salemme, dove è stato girato

inè insu Rai 1Dopo il successo ottenuto ad aprile 2023 con “Napoletano? E famme ‘na pizza”,torna con un programma di Rai Cultura, in onda giovedì 26 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Il commediografo e regista porta in scena “in”, la commedia “eduardiana” per eccellenza. Rispettando il testo originale,dimostra l’attualità di quest’opera senza tempo, una delle commedie più conosciute del teatro del ‘900.veste i panni del protagonista, Luca, come sempre assorbito, a pochi giorni da, nel rito dolceamaro di allestire il presepe. Un evento live, da come sembra in tv, ma loinè insu Rai 1 esi svolge?inconinva in onda nel giorno di Santo Stefano e sarà un evento davvero straordinario, perché sarà trasmesso proprio indall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli.