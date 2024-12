Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: palla a due al Forum di Assago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Bolmaro pareggia subito i conti!0-2 Taglio perfetto di Papanikolau: si sblocca subito l’.Tutto è pronto per laa due. Buon divertimento a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due allenatori: Mannion, Bolmaro, LeDay, Shields, Mirotic (); Walkup, Fall, Vezenkov, Papanikolau, Fournier ()20:25 E’ il momento della presentazione dei due roster. Cresce l’attesa, e cresce anche l’adrenalina per questa grande sfida!20:22 Squadre già pronte sul parquet dell’Unipol– completamente esaurito in ogni settore – per il riscaldamento che precede laa due tra meno di dieci minuti.20:19 Coach Ettore Messina, attraverso il sito della società milanese, ha presentato così la sfida odierna: “Affrontiamo una delle squadre più regolari di questa, una squadra che è molto equilibrata in attacco due usa tanti passaggi al fine di liberare i migliori tiratori.