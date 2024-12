Oasport.it - L’Italia scopre il giovane Gregorio Bernardi a Bormio. Impressionò ai Mondiali juniores

Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino vivrà l’ultimo appuntamento del suo 2024. Dopo la Saslong in Val Gardena, ecco un’altra grande classica del Circo Bianco come la Stelvio di. Si comincia già oggi con la prima prova cronometrata e saranno ben undici gli azzurri al cancelletto di partenza. Tra i convocati spicca il nome del, che sulla carta d’identità recita ancora solo 20 anni e che potrebbe fare la sua seconda esperienza in World Cup della carriera.L’esordio assoluto del piemontese, infatti, è avvenuto lo scorso febbraio nella discesa di Kvitfjell.ha concluso in cinquantatreesima posizione a poco meno di due secondi e mezzo (+2.41) dal vincitore, lo svizzero Niels Hintermann, in una gara dai distacchi davvero molto contenuti, visto che i primi diciotto erano tutti dentro un secondo di differenza.