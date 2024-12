Ilnapolista.it - Haaland sbaglia il rigore del 2-1 in City-Everton – VIDEO

Al peggio non c’è mai fine. Ilsta rispettando alla lettera la legge di Murphy. «Se qualcosa può andare storto, lo farà». Se alviene fischiato una favore, e sul dischetto si presenta, uno degli attaccanti più forti al mondo, state sicuri che lo sbaglierà. Così è stato contro l’. Sul punteggio di 1-1,ha sui piedi la palla del 2-1. Ma si fa ipnotizzare da Pickford, portiere dell’e della nazionale inglese, che para il “tiretto” del norvegese.E dire che ilera passato in vantaggio. Era troppo bello (per Guardiola) per essere vero. E così dopo 20 minuti arriva il pareggio dei Toffees. La partita non è finita.MISSES THE PENALTY! pic.twitter.com/DO2N4fU3qH— Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 26, 2024Ilgioca come una squadra che odia il calcio.