Fantasanremo 2025 | tutte le quotazioni dei big in gara

«Mi hanno informato che valgo 14 baudi al: è tanto o poco? Posso essere soddisfatta?». Se lo chiede Francesca Michielin, tra i big inal prossimo Festival di Sanremo. E la battuta fa pensare al. Le iscrizioni per il gioco sulla kermesse sonora si aprono venerdì 27 dicembre e ogni cantante ha le sue. Quest’anno si potranno scegliere 7 nomi, di cui 5 titolari e 2 riserve per ogni serata. Già, si potranno cambiare concorrenti in(tra la rosa scelta). Altra novità: il capitano potrà variare di volta in volta.Ecco i big con le loro:Achille Lauro – Incoscienti giovani – 18 baudiBresh – La tana del granchio – 13 baudiBrunori sas – L’albero delle noci – 14 baudiClara – Febbre – 15 baudiComaCose – Cuoricini – 16 baudiElodie – Dimenticarsi alle 7 – 18 baudiEmis Killa – Demoni – 12 baudiFedez – Battito – 17 baudiFrancesca Michielin – Fango in paradiso – 14 baudiFrancesco Gabbani – Viva la vita – 17 baudiGaia – Chiamo io chiami tu – 15 baudiGiorgia – La cura per me – 18 baudiIrama – Lentamente – 16 baudiJoan Thiele – Eco – 12 baudiLucio Corsi – Volevo essere un duro – 12 baudiMarcella Bella – Pelle diamante – 12 baudiMassimo Ranieri – Tra le mani un cuore – 13 baudiModà – Non ti dimentico – 12 baudiNoemi – Se t’innamori muori – 16 baudiOlly – Balorda nostalgia – 17 baudiRkomi – Il ritmo delle cose – 13 baudiRocco Hunt – Mille vote ancora – 13 baudiRose Villain – Fuorilegge – 15 baudiSarah Toscano – Amarcord – 12 baudiSerena Brancale – Anema e core – 13 baudiShablo feat.