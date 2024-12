Oasport.it - Eurolega, l’Olimpia Milano si arrende in volata all’Olympiacos

Ad un passo dal colpaccio. L’EA7 Emporio Armanisiall’Olympiakos al Forum nella diciottesima giornata di; in una partita combattuta fino all’ultimo secondo, con la squadra di Messina che non sfrutta la chance di sorpasso all’ultimo respiro, chiudendo sull’83-84. Non basta al’11/21 da tre con i 16 punti di Mirotic, i 15 di Shields e i 14 di un ottimo Bolmaro; anche perché i greci hanno la stessa percentuale dai 6,75 con i 21 punti di Vezenkov, che raggiunge i 2500 punti nella massima competizione europea, e i 18 di Evan Fournier, vero protagonista del terzo quarto.prova a far valere immediatamente la propria legge con il tiro da tre punti. Mannion, Leday e Shields colpiscono dall’arco e costringono i greci al time out sul 13-9. Il talento dell’Oly è però smisurato: Vezenkov e Fall riportano i greci in pari, poi è ancora il bulgaro (9 nei primi 10?) a segnare a 20” dal termine del quarto su suggerimento di Fournier.