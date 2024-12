Oasport.it - Dove vedere in tv la United Cup 2025: quando gioca l’Italia, orari, streaming

Mancano meno di 24 ore all’inizio della stagionedel tennis, con il via della nuova edizione dellaCup, in programma da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaiotra Perth e Sydney, in Australia: i primi match si disputeranno, infatti, nella prossima notte italiana.Tra le 18 Nazioni al via ci sarà, con la selezione composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante: gli azzurri sono inseriti nel Gruppo D, a Sydney, e sfideranno la Svizzera domenica 29 dalle ore 07.30 e la Francia martedì 31 dalle ore 00.30.Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni sono suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco, ed in ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.