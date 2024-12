Gamerbrain.net - Bendy Lone Wolf annunciato per PC, Mobile e Console

Dopo il successo dei precedenti capitoli, Joey Drew Studios ha, in uscita nel 2025 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Steam, iOS e Android.: Trailer e dettagli per il nuovo HorrorNel gioco vestirete i panni di Boris, il quale dovrà affrontare mostri e ostacoli di ogni tipo, mentre si aggira in corridoi oscuri e dove la malvagità la fa da padrone. L’esperienza è suddivisa in giornate, e ognuna di essa è peggiore dell’altra.Le caratteristiche ufficiali del gioco sono:Corridoi contorti: Vesti i panni di Boris, il lupo, mentre si avventura negli interminabili corridoi generati proceduralmente di Joey Drew Studios e oltre, alla ricerca di provviste, armi e oscuri segreti. Ogni angolo nasconde rivelazioni inquietanti sulla macchina dell’inchiostro.