Tennis Errani | Avevo l’idea di smettere dopo le Olimpiadi ma ho ancora qualche sogno nel cassetto

Saraè stata ospite del ‘Supernova podcast‘ di Alessandro Cattelan ed ha toccato molti temi interessanti, dal 2024 magico per ilitaliano all’oro olimpico conquistato a Parigi, passando per il ritiro. Lata azzurra ha però parlato anche di altro, tra cui gli attacchi di Nick Kyrgios a Jannik Sinner e lo stesso caso Clostebol che ha visto coinvolto il numero 1 del mondo.Sull’oro olimpico“E’ stato un anno pazzesco per ilitaliano: sommando la parte che ognuno ha fatto è uscito qualcosa di meraviglioso. Per me l’Olimpiade è sempre stata il massimo dello sport, tanto che ho avutodiscussione con altriti perché ho sempre preferito una medaglia olimpica a uno Slam. Una medaglia era il mionel, ma purtroppo con Roberta Vinci non siamo riuscite a vincerla nei nostri anni migliori.