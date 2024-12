Thesocialpost.it - Ragazze morte bruciate in macchina, disposta l’autopsia sui corpi

Proseguono con il massimo riserbo le indagini sull’incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a San Pietro a Maida, nel Lametino, che ha causato ladi due giovanissime, Maria S., di 17 anni, e Anna Pileggi, di 18. Le due giovani sono decedute nell’incendio che ha avvolto la Mercedes su cui viaggiavano, mentre altri tre ragazzi, tra cui un minorenne, sono rimasti contusi ma non gravemente.Le indagini in corsoLe indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Girifalco, si concentrano sul determinare con esattezza chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava percorrendo una discesa e, arrivata in prossimità di una curva a destra, ha sbandato, finendo fuori strada su un terreno sterrato, dove ha colpito alcuni alberi.