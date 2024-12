Notizie.com - Perché il tuo cane annusa sempre i suoi bisogni e quelli degli altri?

Anche il tuoe ancheamici a quattro zampe? La spiegazione esiste anche se è davvero molto particolare.Se per noi umani può sembrare una cosa disgustosa, tra gli animali è una pratica piuttosto comune che ha anche delle motivazioni precise.Il tuo? (Notizie.com)Per i cani l’olfatto è il senso più importante, molto spesso si affidano più a questo che agli. Il naso aiuta loro a percepire gli odori di quanto accaduto in un altro posto e di chi vi è passato prima di loro. Da una parte è proprio per capire meglio cosa accade che vanno adre iamici a quattro zampe.Va specificato che i cani sono abituati a marcare il territorio lasciando delle tracce odorose personali e ogni volta che un altroè per prendere informazioni e rimostrare il suo predominio sulla zona.