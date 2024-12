Oasport.it - Olimpiadi, la proposta di Morinari Watanabe: Giochi in contemporanea nei cinque continenti

Il 2025, ormai alle porte, sarà un anno importantissimo per lo sport mondiale. Dal 18 al 21 marzo si svolgeranno infatti le nuove elezioni per la Presidenza del CIO che, ricordiamo, sarà orfana di Thomas Bach, il quale ha annunciato la sua decisione di lasciare la carica a scadenza del secondo mandato durante ledi Parigi 2024. Sono in sette in corsa per raccogliere l’eredità del tedesco, sei uomini e una donna. Stiamo parlando di Prince Feisal Al Hussein (Presidente del Comitato Olimpico Giordano), David Lappartient (Presidente dell’UCI e Presidente del Comitato Olimpico Francese), Johan Eliasch (Presidente della FIS), Juan Antonio Samaranch (Vice Presidente di Pentathlon moderno, Vice Presidente IOC, CEO di GBS Finance), Kirsty Coventry (Ministro dello sport dello Zimbabwe), Sebastian Coe (Presidente di World Athlestics) e(Presidente dell’IGF).