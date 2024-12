Tvplay.it - Nerazzurri ne guai, è ufficiale: si è rotto il crociato

Leggi su Tvplay.it

Arriva una brutta tegola per ie per l’allenatore visto che con la rottura delil giocatore dovrà restare fuori tutta la stagioneIn questo periodo dell’anno gli infortuni così gravi sono un enorme problema perché non offrono margine di recupero, considerando i tempi stretti e i tanti impegni da disputare. Perdere un top fino alla prossima estate è una vera disdetta.ne, è: si èil(TvPlay – LaPresse) Gli infortuni nello sport moderno sono in continuo aumento, sia per la fisicità espressa dagli atleti che per la velocità con la quale ci si esprime oggi. Questo comporta purtroppo anche il bisogno di avere dei roster più profondi, mettendo in preventivo dei possibili lunghi stop. Nonostante poi la medicina abbia fatto passi da gigante, i tempi di recupero naturali restano sempre gli stessi e per unnon si può scendere sotto i 5-6 mesi di break.