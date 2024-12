Ischia in manette un uomo per l’aggressione alla compagna la vigilia di Natale | Oggi ti taglio la testa

Leggi su Open.online

Schiaffi, pugni e minacce di morte da parte del compagno a due ore dal. A denunciare la situazione nella tarda serata dellaè stata una donna che i carabinieri dihanno trovato barcollare per strada in evidente stato confusionale, ieri sera intorno alle 22. Ferita al sopracciglio emano, e con un grosso livido sullo zigomo, la 42enne ha prima gridato aiuto e poi raccontato ai militari dell’arma, con frasi sconnesse a causa dello shock, di essere stata vittima di un’aggressione per mano per mano del partner. Le violenze mai denunciateLa donna ha spiegato agli agenti di essere stata aggredita nell’abitazione che condivideva con il compagno da dieci anni. Secondo il racconto, sarebbe l’ennesimo episodio di violenza che finora la 42enne non aveva mai denunciato.