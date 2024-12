Justcalcio.com - Il Liverpool non ha bisogno di motivazioni extra per la partita del Leicester, dice Gakpo

Notizia fresca giunta in redazione:Codyafferma che ilnon hadiaggiuntive per vincere aCity poiché mira ad allungare il proprio vantaggio in cima alla classifica della Premier League.I Reds hanno allungato la loro serie di imbattibilità a 21 partite in tutte le competizioni battendo per 6-3 il Tottenham domenica scorsa, tornando a vincere dopo il pareggio con il Fulham una settimana prima.Ilha quattro punti di vantaggio in testa alla classifica con unain mano, eha ammesso che i giocatori si stanno godendo la natura implacabile del calendario con così tanto per cui giocare.“Penso che nessuno possa aspettare”, ha detto. “Siamo ansiosi di tornare in campo e di vincere la. Questo è il nostro obiettivo.