Lanazione.it - Un pomeriggio in musica con la "Borgognoni". I classici e la lirica nella chiesa di San Bartolomeo

Il Quintetto Amena, storica formazione della filarmonica, chiude l’annole con il consueto concerto di Santo Stefano che si terrà appunto giovedì 26 dicembre alle 16di Sanin Pantano, a Pistoia. Un concerto inedito, dedicato in buona parte a Giacomo Puccini, in un anno, il 2024, che ha segnato una lunga serie di celebrazioni per il centenario della scomparsa. Sono infatti in programma noti brani lirici del grande maestro,versione strumentale appositamente trascritta dal gruppo. E le sorprese non finiscono qui. Quest’anno il tradizionale concerto di clarinetti (composto da Andrea Mazzei, Nicla Pagliai, Elena Corsini e Alberto Rossi) esplora nuovi territori timbrici con la partecipazione di un saxofonista (Filippo Brilli) e di un percussionista (Enrico Guastini al vibrafono).