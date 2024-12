Agi.it - Suor Alfieri scrive alla premier: “Istituti paritari a rischio senza buono scuola”

AGI - Una lettera accorata destinataMeloni che raccoglie ansie e preoccupazioni circa la sopravvivenza di alcune scuole cattoliche. L'ha scrittaAnna Monia, Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche. “Sono sinceramente preoccupata e non comprendo come mai un Governo così sensibile abbia preso la decisione di escludere il, l'unica opportunità per evitare questo disastro educativo. Mi creda sono preoccupata e confusa” si legge nella lettera. Stando ad una lista stilata dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio solo a Roma sarebbero una dozzina le scuole cattoliche per l'infanzia chefondi aggiuntivi rischierebbero di chiudere i battenti. A queste si aggiungerebbero poi quattro scuole primarie ed altrettante scuole secondarie.