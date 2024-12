Tpi.it - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fotografati insieme, l’influencer sbotta: “Incontro procurato con l’inganno”

Leggi su Tpi.it

, maNuovo capitolo della vicenda: i due, infatti, sono statialla loro figlia, ma gli scatti hanno provocato la reazione del.A pubblicare gli scatti dei due è stato il settimanale Chi: nelle foto si vedono il dj e personaggio televisivo, che era stato arrestato e poi rilasciato dopo 48 ore con l’accusa di stalking proprio nei confronti della sua ex, ealla figlia Celine.“Il deejay esi rivedono a poche settimane dall’arresto per stalking di lui (poi rilasciato): la figlia sembra riportarli a un clima più disteso” scrive il magazine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit)Le cose, però, non starebbero proprio in questo modo stando a quanto dichiarato dain una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.