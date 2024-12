Ilgiorno.it - Shiro in fuga dai talebani: “Ho superato violenze e prigionia. Ora voglio laurearmi, era il sogno di mio padre”

MILANO - “Ildi mio papà era permettere a me e alle mie sorelle di studiare. Ricomincio da qui”. Shirullah ha 23 anni. È arrivato a Milano un anno e mezzo fa grazie a un corridoio umanitario. Ha cercato di ricostruirsi una vita, cominciando subito a lavorare in un fast food per aiutare la sua famiglia, a più di 6.600 chilometri di distanza. “Ma sentivo un vuoto dentro. Così ho chiesto aiuto per potere tornare a studiare”. Di giorno frequenta l’università Iulm come studente-rifugiato, la sera i turni al ristorante. Gli amici lo chiamano. Dove comincia il suo viaggio? “Da un paesino a due ore di macchina dalla capitale, Kabul. Sono il quinto di dieci figli. Nel mio villaggio non c’era la scuola, dovevo spostarmi a piedi in un altro paese a piedi per andare in moschea: gli adulti pregano, i bambini imparano a leggere il Corano.