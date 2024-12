Ronaldo porta la famiglia in Lapponia per le attività festive

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-24 20:20:00 Giorni caldissimi in redazione!Cristianoha approfittato appieno della pausa invernale della Pro League sauditando via la suaper una vacanza in.A 39 anni, l’icona portoghese continua a sfidare le aspettative, segnando 16 gol in 19 partite in questa stagione con l’Al-Nassr.Tuttavia, nonostante la sua forma stellare, l’Al-Nassr ha faticato come squadra sotto la guida dell’ex allenatore dell’AC Milan Stefano Pioli.Il club è attualmente al quarto posto nella classifica SPL, dietro la capolista Al-Ittihad di 11 punti.Con la SPL in pausa a metà stagione e le partite che non riprenderanno fino al 9 gennaio,ha colto l’occasione per godersi un po’ di tempo libero con la sua compagna Georgina Rodriguez e i loro figli.Laha optato per un viaggio magico in, la regione più settentrionale della Finlandia, famosa per la sua spettacolare aurora boreale, le località invernali e la reputazione di residenza ufficiale di Babbo Natale.