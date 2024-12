Rabbia Vlahovic spunta la verità | per la Juve è un caso

Leggi su Sportface.it

Lantus vince, finalmente, macontinua a far parlare di sé dopo le incomprensioni avuto con i tifosi della Curva Sud. Contro il Monza l’attaccante ha deluso e la sua reazione ha scatenato ulteriori polemicheL’avventura diallantus sta diventando faticosa per l’attaccante serbo che, nonostante i 12 gol e 2 assist in 21 partite, si ritrova sempre al centro di polemiche di vario genere. Anche se i bianconeri hanno portato a casa i 3 punti contro il Monza, la prestazione dinon ha convinto per niente, né Thiago Motta, né i tifosi: in quasi novanta minuti ha prodotto ben poco.Per quanto riguarda i numeri al serbo si può imputare poco e di fatto la sua media gol è di una rete ogni 2 partite tra tutte le competizioni: uno score che tutti gli attaccanti vorrebbero annoverare tra le proprie statistiche.