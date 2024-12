Tpi.it - Promuovevano al Qaeda e Isis in Italia: arrestati 5 giovani a Bologna, Milano, Udine e Perugia

Cinquedi origine straniera, residenti a, sono statidai Carabinieri all’alba di oggi, martedì 24 dicembre 2024, con l’accusa di far parte di un’associazione di stampo terroristico che promuove le attività di ale del sedicente Stato islamico () in.L’operazione è stata portata a termine dal ROS dell’Arma in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della procura antiterrorismo che, in coordinamento con la Procura nazionale antimafia, ha diretto l’indagine. Glisono stati ritenuti, a vario titolo, “responsabili di avere costituito o aver fatto parte di un’associazione terroristica dedita alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento delle formazioni terroristiche ‘Al’ e ‘Stato Islamico’”.