Golssip.it - Pellegrini: “Sono di destra, moderata. Ho baciato una donna. Le mie storie d’amore…”

Una Federicaa tutto tondo. L'ex nuotatrice, intervistata dal Corriere della Sera, racconta la sua vita, da quella in vasca a quella personale, fra momenti di gioia, delusioni e nuovi scenari. In terza media cosa le è venuto in mente di scrivere insulti ai professori sulle porte del bagno? "Un momento di pazzia, una goliardata, non volevo ferire nessuno. Poi però miautodenunciata, perché ioun soldato. Hanno chiesto: chi è stato? E mifatta avanti:stata io. Sistupiti, da me non se l’aspettavano. Ma hanno apprezzato l’onestà". Papà era di? "Sì". Democristiano o missino? "Non era democristiano. Però c’era attenzione anche alle idee dell’altra parte. Papà era molto appassionato alla politica, in casa entravano giornali e libri di orientamenti diversi".