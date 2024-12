Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno dell’Acquario | 24 dicembre 2024

ACQUARIO – Siete del segno dell'Acquario e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l'amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l'oroscopo di oggi, 24 dicembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

ACQUARIO
Venere e Plutone nel tuo segno amplificano l'intimità e il desiderio di connessione profonda. In coppia, potresti vivere momenti intensi e romantici. I single, invece, saranno particolarmente affascinanti e potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno speciale in un contesto festivo. Anche durante le Feste, la tua mente è attiva e piena di idee. Potresti ricevere un messaggio o una notizia legata a un progetto futuro che ti entusiasmerà.