Thesocialpost.it - “Non è vaccinato. Non lo operiamo”. Cosa succede al malato di cuore: bufera sull’ospedale italiano

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante lo stato di emergenza Covid sia finito da ormai 33 mesi, alcune “scorie” continuano a perdurare nelle procedure sanitarie italiane a discapito di chi ha scelto all’epoca come oggi di non vaccinarsi. Sta facendo molto discutere quanto deciso dal reparto di cardio-chirurgia dell’ospedale Cattinara di Trieste, una delle eccellenze nel panorama sanitario nazionale, a discapito di un uomo registrato in lista d’attesa elettiva con diagnosi di cardiopatia valvolare con insufficienza aortica severa. Escrive l’ospedale al paziente? L’uomo, infatti, doveva fare un intervento salvavita, ma non è stato operato “per il suo rifiuto di sottoporsi a vaccinazioni“. Enzo Mazzaro, primario del polo cardio-chirurgico triestino, ha scritto all’uomo: “Le saremmo grati se ci restituisse la presente lettera firmandola in calce per essere cancellato dalla lista d’attesa.