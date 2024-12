Ilfattoquotidiano.it - Negli auguri di Natale della premier ho trovato un corpo estraneo che proprio non mi va giù

di PaoloGlididel nostro Presidente del consiglio, intelligentemente non ripreso dalla cucina per non richiamare futili paragoni con Martha Stewart, mi sono parsi corretti, almeno per un po’: in fondo è sacrosanto ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano per il nostro paese e per coloro che ci vivono: forze dell’ordine, medici, lavoratori, etc.Il problema è che, neanche fosse una zuppa, ci hodentro unchenon mi va giù, un enorme moscone peloso galleggiare a pancia all’aria, che fumando un sigaro e con occhi minacciosi pareva dire:”‘.zo vuoi?”. Si è presentato verso la fine, quando si è passati dal “.grazie per tutto quello che fate e farete.” al “ci attende un 2025 altrettanto impegnativo.”. Pazienza se gli operatori sanitari sono pochi e allo stremo.