Natale, tempo di regali e momenti da condividere. Ma aumenta lo stress finanziario

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, molti italiani si trovano a fronteggiare non solo la gioia dispeciali con i propri cari, ma anche un crescente. Secondo un recente studio condotto da HYPE, una neobank italiana con quasi 1.9 milioni di clienti, il periodo natalizio è identificato come il momento dell'anno in cui si sperimenta il maggiorlegato alle finanze. L'Impatto delle festività sulle emozioni finanziarie Il report rivela che oltre il 22% degli intervistati avverte un aumento dellodurante il mese di dicembre, superando il 18% registrato durante le vacanze estive. Questoè particolarmente accentuato tra i giovani: le fasce di età 18-24 e 25-34 anni segnalano rispettivamente il 23% e il 25% di ansia finanziaria, evidenziando come le aspettative sociali e la pressione per un"perfetto" possano influenzare negativamente la salute mentale e finanziaria.