Lapresse.it - Natale: da Treccani due podcast per approfondire temi Giubileo e presepe

Leggi su Lapresse.it

Lapresenta duenatalizi perile il tema del, in occasione del. Il‘Sacra Loca. Voci, luoghi e spazi del pellegrinaggio a Roma’ ripercorre in maniera leggera e documentata i viaggi dei cristiani a Roma per ragioni di fede, dai primi dei secoli III e IV fino all’istituzione da parte di Papa Bonifacio VIII del primonel 1300.La prima puntata del(Re-immaginare Roma cristiana: il primo), prodotto da Edulia dal Sapere, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma sarà disponibile il 24 dicembre in occasione dell’apertura delordinario della Chiesa Cattolica del 2025 ‘Pellegrini di Speranza‘.