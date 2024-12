Mamma rispondimi La tragica morte di Francesca Ianni e il giallo delle radici tagliate del pioppo caduto

Leggi su Dayitalianews.com

Una tragedia insensata e inaccettabile ha sconvolto il Natale di Roma, dove la 45enneè morta schiacciata da un albero mentre era al parco insieme ai suoi figli di 12, 10 e 7 anni. Come riportato da il Messaggero, il primo ad aver soccorso la donna è stato proprio il figlio di 12 anni: “”, ma purtroppo non avrebbe più avuto risposte dalla madre.si trovava su una panchina del parco Livio Labor a Colli Aniene insieme ad un’altra amica, rimasta gravemente ferita e ora ricoverata in condizioni critiche all’Umberto I di Roma dopo aver subito un delicato intervento.Ilkiller: “oltre 10 anni fa”Come riportato da Open, alcuni residenti si sono lamentati della scarsa manutenzione del verde, affidata principalmente ai cittadini stessi.