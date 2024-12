Notizie.com - La vera origine di Babbo Natale tra storia e miti del personaggio più amato dai bambini

piace a tutti, inutile mentire, ma qual è la sua? Andiamo a vedere chi l’ha inventato e il perché, tutto sulla sua.Oggi vogliamo affrontare una questione molto delicata, quella di unche ha prima o poi sconvolto tutti noi quando daabbiamo scoperto che non esisteva realmente. Nonostante questo però è un uomo che rimane iconico nel cuore anche degli adulti.Ladi, chi l’ha inventato e perché (Notizie.com)Sono in pochi a sapere che dietro questa figura “mitologica” c’è un uomo realmente esistito e cioè San Nicola. Fu un vescovo vissuto nel IV secolo in quella che un tempo si chiamava Myra e che oggi corrisponde alla Turchia. Era noto per la sua generosità in tutto quello che faceva.Pare addirittura che aiutò un padre molto povero che non riusciva a trovare i soldi per far sposare le sue figlie.