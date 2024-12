Ilrestodelcarlino.it - La protesta della Provincia: "Strade sicure, tagliati i fondi"

Il Consigliole, con parere favorevole dell’assemblea dei sindaci, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, che per l’esercizio 2025 ammonta a 132,7 milioni di euro in entrata e spesa (erano stati 106,2 nel 2024). Le entrate tributarie ammontano a tre 3 milioni. Dallo Stato vengono trasferiti 21 milioni di euro per il funzionamento dell’ente, ma nel 2025 ladovrà versare allo Stato 24,5 milioni di euro per il contributo obbligatorio al risanamentofinanza pubblica. Le entrate in conto capitale ammontano a complessivi 54,1 milioni (di cui 50,6 milioni di euro sono contributi agli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e 3,5 milioni di euro di proventi da alienazioni). Le spese correnti sono previste in quasi 52,6 milioni di euro: la più consistente quella per acquisto di beni e servizi di 14 milioni di euro, poi la spesa per il personale di circa 8,4 milioni di euro, a seguire le manutenzioni stradali straordinarie per 4 milioni e 2 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici.