Juventus caso Douglas Luiz e nuova rivelazione | ora cambia tutto

Tiene banco ilin casa. Il centrocampista brasiliano, autore di una prima parte di stagione decisamente deludente, continua a sollevare dubbi e punti interrogativi in vista del presente e futuroQuale sarà il futuro diin vista della seconda parte di stagione. Come confermato da Thiago Motta, l’ex Aston Villa sta continuando a lavorare con attenzione e dedizione per raggiungeremente la migliore condizione fisica. Le statistiche parlano chiaro:, fino a questo momento, ha saltato undici partite. Uno score decisamente negativo, sopratdi fronte a un investimento estivo da 50 milioni di euro.: ora(LaPresse) TvPlay.itThiago Motta, dal suo punto di vista, è stato chiaro: l’ex Aston Villa tornerà a disposizione solamente quando sarà al 100% della condizione.