Lortica.it - Il Natale della Polizia di Stato: un sorriso che scalda il cuore

Leggi su Lortica.it

Video natalizio del 2024dicelebra l’impegno costante delle donne e degli uomini in divisa, anche durante le festività più importanti.La Vigilia diè protagonistastoria narrata: Francesca e Giovanni, due agenti, percorrono le strade silenziosecittà, garantendo la sicurezza di chi festeggia in famiglia. Durante il loro servizio, un momento speciale illumina la notte: ildi un bambino, intravisto da una finestra, riesce a colmare la distanza dalle proprie case, regalando loro un calore inatteso.Anche la sera di, quel semplice gesto diventa il dono più prezioso per chi, con dedizione, veglia sulla comunità.“Con quelnel, vi auguriamo Buon!”: è con queste parole che ladiconclude il messaggio, rinnovando il legame profondo con i cittadini.