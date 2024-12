Movieplayer.it - Il Grinch: Jim Carrey ha dovuto seguire l'addestramento della CIA per sopportare la tortura del costume

La star si è sottoposta ad unper trascorrere diverse ore nei panni dell'essere verde che odia il Natale. Jimsvelò il bizzarro training al quale si sottopose per il film Il- in onda oggi su Italia 1 alle 19:30 - durante un'ospitata al The Graham Norton Show qualche anno fa. Per riuscire a recitare sul set indossando l'ingombranteverde nel film di Ron Howard, infatti, l'attore dovette fare molta più fatica del previsto.spiegò di aver intrapreso un percorso diCIA per imparare ad avere la forza mentale adeguata al tempo trascorso negli scomodi panni del protagonista nel cult natalizio. Jimha "chiesto aiuto" ai metodiCIA Graham Norton .