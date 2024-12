Ilrestodelcarlino.it - I vespisti dai bimbi in Pediatria

Nella mattinata di domenica 22 dicembre, idel MotoClub Born to dream hanno dato vita ad una simpatica iniziativa: ’Due ruote di Natale in’. Con due vespe 50 special hanno fatto visita al reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria delle Croci, vestiti da babbo natale, con giocattoli, la Vespa della Lego, palloncini e sassi colorati disegnati e colorati a mano per l’occasione da Daniela Camusi. Il Moto Club Born to dream ha ringraziato il primario Federico Marchetti, Laura Linari, responsabile infermieristico e tecnico e ’Kaos Parrucchieri by Erika’ di Erika Timoncini, per aver collaborato sui giocattoli.