Giubileo oggi l’apertura della Porta Santa di San Pietro | il significato le tappe

Roma, 24 dicembre 2024 – Ladi Sanviene aperta dal Papa solo in occasione del. Di solito è la primaad essere aperta e il gesto identifica l’inizio dell’Anno Santo. E’ da oltre cinque secoli lapiù imnte del. Papa Francesco la apriràalle 19 dando il via ufficiale all’Anno Santo 2025. Tra le novità del2025, una webcam installata sulladi S.per consentire a chi non potrà viaggiare di attraversarla quantomeno virtualmente.La prima notizia di questo rito per la Basilica di Sanrial 1500, a opera di Papa Alessandro VI. Attualmente, il muro che sigilla laviene smantellato nei giorni precedenti alla sua apertura. Durante questo momento viene estratta dal muro una cassetta che è rimasta murata dentro dall’ultimo Anno Santo.