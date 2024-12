Lapresse.it - Giubileo 2025, migliaia arrivano in piazza San Pietro. Papa Francesco: “Aprire la Porta Santa significa entrare in una vita nuova”

di fedeli si stanno recando inSan, in Vaticano, per l’inizio del. L’evento sarà segnato dall’apertura della, prevista per le ore 19.: “Aperturain”“Lache si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, ain quellache ci viene offerta dall’incontro con Cristo”, ha scritto su X. Lache si apre, nella notte di #Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, ain quellache ci viene offerta dall’incontro con Cristo. #(@Pontifexit) December 24, 2024Intercettati attivisti di Debt for climateIntanto in serata sono stati intercettati sette attivisti verosimilmente riconducibili al movimento ambientalista Debt for Climate.