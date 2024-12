Quotidiano.net - Francesca Ianni morta schiacciata da un albero a Roma, il sindaco Gualtieri: “Fare piena luce”

, 24 dicembre 2024 – Una donna di 45 anni èin un parco pubblico in via Cesare Massini, in zona Colli Aniene a– dipendente del ministero dell’Istruzione, residente a Bruxelles e aper le vacanze – era seduta a chiacchierare su una panchina con un’amica quando un pioppo di 20 metri è caduto, probabilmente a causa del forte vento. L’amica è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Accanto a loro c’erano i tre figli (7, 10, 12 anni) della donna e il figlio dell’amica ferita, che sono rimasti illesi. Il marito della vittima è arrivato adalla Francia. L’è caduto all’interno del parco Livio Labor. Nelle prossime ore la polizia locale diCapitale e la polizia di Stato consegneranno ai pm della procura diuna prima informativa sulla tragedia.