Eddie Vedder, voce dei Pearl Jam, compie sessant’anni tra musica e passione

Il 23 dicembre 2024,ha spento sessanta candeline. Nato nel 1964 a Evanston, nell’Illinois, Edward Louis Severson III è diventato per il mondo intero il leader deiJam e uno degli artisti più iconici della scena grunge. Ma la sua carriera non si ferma alla band che ha ridefinito il rock degli anni ’90:ha tracciato un percorso solista di rara intensità, mostrando un lato più intimo e sperimentale, lontano dalle sonorità a cui aveva abituato i suoi fan. Per celebrare questo traguardo, ecco alcune delle sue canzoni e collaborazioni più memorabili al di fuori deiJam.Un viaggio nelle terre selvagge: Into the WildNel 2007si misura per la prima volta con un progetto solista completo, componendo la colonna sonora di Into the Wild, il film diretto da Sean Penn che racconta l’incredibile viaggio di Christopher McCandless.