Dove si trova Babbo Natale in questo momento? Grazie a NORAD Tracks Santa si può seguire il percorso di consegna dei doni durante la notte della vigilia

Ladiè undi pura meraviglia, un’occasione in cui l’attesa si colora di luci, profumi e un pizzico di mistero. Tra i riti più amati dai bambini – e non solo – c’è quello diil viaggio dimentre, con la sua slitta carica di regali, attraversa il cielo stellato. Ma dietro a questa incantevole tradizione c’è una storia fatta di tecnologia, volontari e. un errore telefonico. Da oltre mezzo secolo, il, il Comando di difesa aerospaziale del Nord America, trasforma ladiin un’avventura globale,al suo programma, che permette dila slitta trainata dalle renne in tempo reale.esiste? Il decalogo per genitori guarda le foto Un errore che ha fatto la storiaTutto ebbe inizio nel 1955, quando un bambino chiamò accidentalmente un comando militare del Colorado, invecelinea diretta perpubblicizzata da un grande magazzino.