Con i soci e i giocatori del circolo. Al Molino del Pero grande show per la ’Louisiana degli auguri’

Domenica scorsa al Golfdeldele ibolognesi, approfittando dell’impraticabilitàaltri percorsi di Bologna, hanno preso parte alla LouisianaAuguri, gara sponsorizzata da Mento Ponteggi. I golfisti hanno raggiunto ildi Monzuno godendo del clima ancora gradevole e del percorso in ottime condizioni grazie al fondo drenante e al lavoroaddetti alla manutenzione. Isono scesi in campo a coppie. I saliscendi delle 18 buche sono state un buon banco di prova e hanno messo in difficoltà moltiinterpreti in campo. Giulio Stefanini e Leonardo Ventura hanno vinto grazie a un giro in 73 colpi, quattro oltre il par previsto per i professionisti. Combattuta la categoria netta nella quale Alessandro Righetti e Laura Grandi (37) hanno avuto la meglio su Francesco Begnardi e Francesca Capitani, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.