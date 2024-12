Ilnapolista.it - Buffon: «Paragonare Allegri a Thiago Motta non ha senso. Il primo ha vinto tanto, l’altro sta iniziando»

Gianluigiha rilasciato un’intervista a La Stampa in occasione del suo nuovo libro. Tanti gli argomenti affrontati fra cui anche le fragilità vissute in carriera e il suo nuovo ruolo in Nazionale, passando per la Juventus dei giorni nostri e il paragone – che viene spesso messo sul tavolo – tra: «Chi paragonavuole dare fastidio»Di seguito un estratto di quanto dichiarato durante l’intervista dall’ex portiere della Juventus:Niente supereroi, nessuna visione dall’alto in basso.«Siamo tutti uomini medi e ognuno di noi può tirare fuori gesti virtuosi o scivolare in azioni deprecabili. Come diceva Andreotti: non vedo giganti accanto a me, condividere le fragilità è un segreto della vita. Di tutti».capo delegazione della Nazionale è il grande saggio che parla alla squadra.