Terzotemponapoli.com - Buffon elogia la Serie A: “Rivoluzione culturale, ora diverte!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un nuovo volto per il calcio italianoGigi, una delle leggende più amate del calcio italiano, ha espresso grande entusiasmo per l’evoluzione dellaA durante un’intervista a La Stampa. Secondo l’ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana, il campionato italiano sta vivendo una “” che lo rende uno dei tornei più interessanti del panorama europeo. “Dopo la Premier League inglese ci siamo noi”, ha dichiarato con orgoglio, sottolineando come il gioco si sia trasformato, regalando spettacolo e intrattenimento ai tifosi.ha attribuito questa metamorfosi all’approccio innovativo adottato da molti allenatori, che hanno portato idee fresche e una mentalità offensiva. “Ora ci sia vedere le partite diA”, ha aggiunto, evidenziando un cambiamento di filosofia che sta riportando il campionato italiano ai fasti di un tempo.