Quifinanza.it - Biscotti per bambini e salumi ritirati dai supermercati prima di Natale: i lotti segnalati

Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero della Salute, in data 23 dicembre 2024, propriodi, ha segnalato il ritiro daidi diversidiper, a causa di contaminazioni microbiologiche e chimiche che potrebbero comportare rischi per la salute.Di seguito, quali sono i prodottie cosa fare in caso di acquisto.Marzaridal supermercato per pericolo microbiologicoUn primo richiamo riguarda ia marchioMarzari, nello specifico i prodotti “Diavoletti”, “Angioletti”, “Bastoncino Vastese” e le salsicce secche, tutti con una data di scadenza fissata a sei mesi dalla produzione. Il lotto segnalato è il 48-2024, prodotto il 25 novembre 2024, con scadenza a maggio 2025. Il motivo di questa segnalazione è un rischio microbiologico dovuto alla presenza del batterio Listeria monocytogenes, noto per causare infezioni alimentari, che può risultare particolarmente pericoloso per le persone con un sistema immunitario compromesso, per le donne in gravidanza e per gli anziani.