Tpi.it - Apertura della Porta Santa del Giubileo e Messa nella notte di Natale 2024 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione della Vigilia

deldicontv:laOggi, 24 dicembredi, si apre ladel2025 conche presiede dalle ore 19 ladiBasilica di San Pietro. Una delle celebrazioni più sentite dai fedeli, con la veglia per festeggiare il, quindi la nascita di Gesù. Quest’anno si tratta di unastorica, perché coincide con l’inizio del2025, con l’a San Pietro. Mavederla intv e in? Ecco tutte le informazioni.In tvUn evento che verrà trasmesso in mondovisione su Rai 1, dalle 18.40 di oggi, 24 dicembre. Sarà possibile seguire ladie l’del2025 dalla Basilica di San Pietro conanche sul canaleCEI Tv2000 (con collegamento dalle 19.