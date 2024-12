Dilei.it - Anticipazioni Il Volo – Natale ad Agrigento, il suggestivo concerto in onda su Canale 5

Se n’è parlato tanto e finalmente il grande giorno è arrivato. Ilarriva su5 con il suoad, ildelle feste con una scaletta interamente dedicata. L’evento è stato registrato la scorsa estate – non senza polemiche – ai piedi del Tempio della Concordia nella Valle dei Templi, tra i luoghi più straordinari della Sicilia e della città che è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2025.Quando va inildide IlUna Vigilia speciale questo 24 dicembre. Ad accompagnare la tradizionale cena in famiglia ci pensa Il, trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Con le loro voci sono pronti a intonare con coro e orchestra i tradizionali brani natalizi sia italiani che stranieri, come Tu scendi dalle stelle e Feliz Navidad, ma anche alcuni tra i loro più celebri successi come Grande Amore, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015, e Capolavoro, portata in gara nel 2024.