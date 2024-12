Anteprima24.it - Agguato nel Mantovano, pensionato napoletano ucciso nel garage di casa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUndi 79 anni è statostamani neldella sua abitazione a Suzzara, nel, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco alla testa sparati da distanza ravvicinata. Francesco Capuano, vedovo, è stato trovato morto a bordo della sua auto dalla figlia con cui viveva da quando era morta la moglie.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire sia la dinamica dei fatti che il contesto in cui è avvenuto l’. Si scava nel passato dell’uomo, originario di Napoli e residente a Suzzara da alcuni anni. I vicini dilo descrivono come un uomo tranquillo, che non aveva mai litigato con nessuno.Il delitto è avvenuto intorno alle 9. A quell’ora, secondo la ricostruzione dei carabinieri, padre e figlia sarebbero scesi inper prendere l’auto, una Fiat Panda, con cui andare a fare la spesa.