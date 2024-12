Lanazione.it - Zenith di carattere: punto pesante a Piacenza

Serie DPari amaro per laPrato in casa del. Un pareggio che mantiene i pratesi in serie positiva e fa loro chiudere il girone di andata a quota 16 punti, ma con la consapevolezza di non esser riusciti a capitalizzare più di 45 minuti in superiorità numerica. Ma andiamo con ordine. Primo tempo avaro di emozioni. Al 22’ ci prova ilcon una bella combinazione fra D’Agostino e Castelli e con il numero 14 delche spara da fuori un rasoterra debole, direttamente fra le braccia di Brunelli. Al 37’ altra ottima manovra sulla sinistra dei padroni di casa, con velo di Castelli che libera al tiro Tentoni, ma anche stavolta la conclusione locale finisce a lato per il tocco decisivo di Cela in chiusura. Al 40’ ci prova direttamente Castelli con una rovesciata da centro area abbondantemente alta sopra la porta difesa da Brunelli.