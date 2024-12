Calciomercato.it - Vlahovic esce infuriato: la (mancata) risposta di Motta sul nervosismo del serbo

Il centravanti della Juventus stecca contro il Monza e si arrabbia con l’arbitro, uscendo molto nervoso dopo il cambio nel finale con Adzic La Juventus torna a vincere sul campo del Monza, grazie al sigillo decisivo di un ritrovato Nico Gonzalez. Gol da tre punti per l’argentino, con Birindelli che in precedenza aveva pareggiato il primo vantaggio degli ospiti ad opera del jolly McKennie.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIn una serata poco felice sul piano personale per Dusan, ci ha pensato l’ex Fiorentina a togliere le castagne dal fuoco a Thiagoe alla Juve, a secco di vittorie da quattro partite in campionato dopo i pareggi con Milan, Lecce, Bologna e Venezia. Prestazione inconcludente per il centravanti, pericoloso soltanto nella prima frazione con un sinistro di prima intenzione parato a terra da Turati.