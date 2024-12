Bergamonews.it - Un anno di tribunale: dalle condanne per gli omicidi di Stefania Rota e Angelo Bonomelli ai processi per maltrattamenti

Bergamo. Dall’o dell’imprenditore, a quello di. E poi Paolo Corna e Sajid Ahmad. Nel 2023 gli autori di questi reati efferati sono stati tutti condannati. Ci sono stati anche diversi ricorsi in Appello e in Cassazione per le sentenze emesse nei confronti di Sandra Fratus, che accoltellò il suo convivente Ernest Emperor Mohamed; Hamadi El Makkaoui, che uccise l’imprenditore Anselmo Campa; Alessandro Patelli, autore dell’o di Marwen Tajari; Vittorio Belotti, che speronò in auto il motociclista Walter Monguzzi. Confermata in Cassazione l’assoluzione di Surinder Pal, accusato dell’o del professor Cosimo Errico.E poi tantiche rientrano nel codice rosso:di mogli, genitori e conviventi, stalking, violenza fisica e psicologica.